Dupla brasileira se classifica para as Olimpíadas no revezamento misto

O Brasil garantiu participação nos Jogos Olímpicos Paris 2024 em mais uma modalidade. No Mundial de Marcha Atlética, em Antalya, na Turquia, na manhã deste domingo (21), a dupla Viviane Lyra e Caio Bonfim terminou a prova de 42km em quinto lugar.

A posição conquistada pelos brasileiros confirmou a classificação da dupla nas Olimpíadas. Vale lembrar que ambos já estão classificados para prova individual dos 20km.

Até os quilômetros finais da prova, Viviane Lyra e Caio Bonfim lideravam. Mas faltando poucos metros para fechar o percurso, a competidora foi punida em dois minutos por tirar os dois pés do chão ao mesmo tempo, o que é proibido na modalidade.

Com a punição, o Brasil caiu para sexto lugar. Mesmo assim, conseguiu recuperar uma posição, finalizando a prova em quinto, com o tempo de 2h59m55. Os 22 primeiros colocados do revezamento misto se classificaram para as Olimpíadas deste ano.

Também já garantida em Paris, a brasileira Erica Sena foi um dos destaques do dia ao terminar a prova individual na terceira colocação e levar a medalha de bronze. Ela fez um tempo de 1h39m33 na prova de 20km.

