Ã‰ clÃ¡ssico! Real Madrid e AtlÃ©tico de Madrid se enfrentam pelas oitavas da Champions

Nesta terça-feira (4), o Santiago Bernabéu, em Madri, será palco de um clássico espanhol. Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam às 16h (horário de Mato Grosso do Sul), pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League.

O confronto é um dos mais aguardados das oitavas. Após uma fase de liga difícil, onde se classificou apenas em 11º lugar, o Real Madrid teve que passar pelos playoffs para garantir sua vaga nas oitavas de final.

Nas duas partidas contra o Manchester City, o time merengue conquistou vitórias por 3 a 2 fora de casa e 3 a 1 no Santiago Bernabéu. Já o Atlético de Madrid, que terminou a fase de grupos em quinto lugar, terá o direito de decidir sua classificação em seu estádio, no jogo de volta, marcado para 12 de março.

No cenário nacional, as duas equipes continuam disputando o título da La Liga. No último fim de semana, o Real Madrid sofreu uma derrota para o Betis por 2 a 1 e caiu para a terceira posição, com 54 pontos.

Por outro lado, o Atlético venceu o Athletic Bilbao por 1 a 0 e, por alguns momentos, assumiu a liderança provisória, com 56 pontos, mas foi ultrapassado pelo Barcelona, que chegou a 57 pontos.

O jogo será transmitido pelo SBT, TNT e no streaming MAX.

