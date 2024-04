É hoje! Operário e Dourados decidem campeonato estadual; veja onde assistir

Acontece hoje (21) a final do Campeonato Sul-mato-grossense, disputada entre Operário e Dourados. A partida acontece no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, às 15h.

Para ser campeão e levar a 13º taça, o Operário precisa vencer o jogo por uma diferença de dois gols. Já para o Dourados, basta um empate para conquistar o primeiro título do campeonato, pois venceu o confronto de ida por 1 a 0, no Estádio Douradão.

Caso o Operário faça um gol e vença a partida, a final será decidida nas cobranças de pênalti.

Foram disponibilizados 3,2 mil ingressos. A meia-entrada será vendida antes da partida, na bilheteria do estádio, no valor de R$ 20, podendo ser pago somente via PIX.

Quem também poderá comprar ingresso na hora por R$ 20, serão os torcedores do Operário que estiverem vestindo a camisa do time.

Quem não for ao estádio, pode acompanhar a partida pela TV FFMS.

A equipe de arbitragem será composta pelo juiz Paulo Henrique Salmázio. Com os assistentes Leandro dos Santos Ruberdo e Marcos dos Santos Brito. Os árbitros reservas serão Everton Moreira Prates e Luiz Felipe de Oliveira

Como os times chegaram até a final?

A primeira fase do Operário teve seis vitórias, dois empates e nenhuma derrota, um aproveitamento de 83% dos pontos disputados. O Galo perdeu a invencibilidade no segundo jogo das quartas de final, quando foi derrotado pelo Ivinhema, mas ainda sim, se classificou nos pênaltis para a semifinal. Onde venceu a Portuguesa, no jogo de ida por 3 a 2 e um empate sem gols na volta.

Já o Dourados teve aproveitamento de 70% na fase de grupos, com cinco vitórias, dois empates e uma derrota. Nas quartas de final venceu nos pênaltis o atual campeão, o Costa Rica. Avançou para a final com um empate em 0 a 0 na ida, e vitória por 2 a 0 sobre o Corumbaense na partida de volta.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também