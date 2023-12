Em sua 9ª edição 'Eco Pantanal Extremo' deve levar 5 mil visitantes a Corumbá

Os jogos do Eco Pantanal Extremo que contempla seis modalidades serão disputados de 15 a 17 de dezembro em Corumbá em sua 9ª edição, considerado um dos maiores eventos de esporte de aventura do Centro-Oeste, a competição já movimenta a rede de hotelaria que registra mais de 60% de ocupação, com muita procura de reservas.

O Eco Pantanal Extremo vai reunir 1.500 atletas e deverá atrair outras 3.500 pessoas, entre integrantes das equipes e familiares, totalizando cinco mil visitantes a cidade durante pelo menos quatro dias.

Promovido pela prefeitura de Corumbá e apoio do Governo do Estado, o Pantanal Extremo amplia as opções de se praticar os esportes de aventura na Rota Pantanal Bonito, com a participação de atletas de alto nível e também os turistas e as comunidades locais. “É um evento hoje consolidado que une o esporte ao turismo de natureza e destaca Corumbá como destino de aventura”, afirma Elisângela Sienna Oliva, presidente da Fundação de Turismo do Pantanal.

De acordo com levantamentos do município, os jogos têm atraído a cada ano um número maior de atletas e também de visitantes pelos encantos da região – as paisagens, suas águas, as belezas da cidade histórica, a gastronomia – e o alto grau de competitividade e desafios.

A competiçãoo será disputada nas modalidades de stand up paddle, corrida de trilha, maratona aquática, ciclismo (MTB), canoagem e tiro prático. A prova de canoagem no Rio Paraguai, de 20 km, terá validade para a Copa Regional para atletas confederados. No mesmo rio, o Stand up, de 30 km, contará pontos para o Brasileiro Maratona, seletiva mundial de longa distância e a grande final do Circuito Brasileiro 2023.

- O stand up será disputado nos dias 15 e 16, com saída na Baía do Tuiuiú até o porto-geral de Corumbá, e percursos para amadores, iniciantes e kids.

- A corrida de trilha ocorrerá no dia 16, com percursos de 13 km e 6,5 km, em terreno variado.

- Também no dia 16, a canoagem terá percurso entre o porto-geral e a fronteira com a Bolívia.

- A maratona aquática será no dia 17, em 5 km e 1 km. E o ciclismo, também dia 17, nas distâncias de 99 km, 65 km e 30 km.

