Éder Militão realiza jogo beneficente no Morenão, mas estádio ainda não oficializou

Nas redes sociais só dá sobre o jogos! Antes mesmo de acontecer, o evento já bagunçou tudo em Campo Grande. Éder Militão, zagueiro do Real Madrid e da Seleção Brasileira, promete reunir amigos e celebridades em um jogo beneficente na Capital Sul-mato-grossense, no Estádio Morenão. O amistoso "Amigos Contra A Fome" está marcado para a próxima terça-feira (27), às 20h30, mas depende de autorização do Corpo de Bombeiros, que ainda não emitiu o laudo na primeira vistoria ao local, e da liberação do Estádio Universitário Pedro Pedrossian.

Conforme apurado pelo JD1, segundo o Corpo de Bombeiros, uma vistoria inicial já foi realizada no Morenão na última segunda-feira (19), e algumas pendências ainda devem ser resolvidas para a realização do evento. Faltam ainda: adequações nas saídas de emergência para o público e isolamento de áreas em obra.

Segundo a Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Esporte da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), não há evento agendado para o dia 27 de junho no Estádio Morenão.

Em contrapartida, a organização do evento afirma estar, através do Governo do Estado, viabilizando a autorização para usar o espaço. Ainda hoje (21), um ofício emitido pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) deve ser enviado à UFMS.

De acordo ainda o Corpo de Bombeiros, a expectativa é que seja liberada a entrada de até 15 mil pessoas, entre as cadeiras e a arquibancada coberta, dependendo dos reparos já realizados. O Morenão, que é o maior estádio universitário da América Latina, sofre com a demora nas reformas e a falta de laudos, inclusive, para a disputa de competições estaduais e nacionais.

Até o momento, entre os confirmados na partida beneficente, está o ex-jogador Valdo, que é pai de Militão, o youtuber Negrete e MC Daniel. Companheiros de equipe do Real Madrid também foram convidados, como Vini Jr. e Rodrygo, conforme a assessoria de Militão. Com isso, há a expectativa de que eles compareçam no evento.

"Fala galera de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando para avisar todos vocês que estarei presente no dia 27 de junho, no Estádio Morenão, para um jogo beneficente, viu. Conto com a presença de todos vocês, grande abraço", declarou Éder Militão, em vídeo.

O jogo, que tem previsão de ser transmitido ao vivo pelo SporTV, visa arrecadar alimentos, que serão doados a instituições de Campo Grande. Para obter o ingresso do jogo, será necessário doar 3kg de alimento não perecível. Continue acompanhando o JD1 Notícias!

