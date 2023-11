Ederson é cortado da Seleção Brasileira e Diniz convoca Bento

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta segunda-feira (13), o corte do goleiro Ederson, que não estará à disposição para os jogos da Seleção Brasileira contra Colômbia e Argentina pelas eliminatórias sul-americanas. Bento, do Athletico-PR, foi convocado em seu lugar.

Titular em todos os jogos com Fernando Diniz, Ederson sofreu um trauma no pé esquerdo durante o empate entre Manchester City e Chelsea no último domingo (12), e não vai se apresentar com o restante do grupo na Granja Comary, em Teresópolis.

"Logo após o jogo, o jogador entrou em contato, assim como o departamento médico do Manchester City. Sofreu um trauma no pé nos minutos finais e conseguiu continuar a partida, mas a dor foi ficando intensa. O pé ficou inchado, difícil para caminhar. No primeiro momento adiamos a apresentação para fazer exames. Depois dos exames, e também pelo curto tempo, questão do deslocamento, não teria condição de estar disponível no primeiro momento. A comissão técnica optou por uma opção mais pronta", disse o médico da Seleção, dr. Rodrigo Lasmar.

"Não teve fratura. Foi descartada qualquer lesão óssea mais grave. Não vai demorar muito tempo para voltar, mas visando os deslocamentos, pouco tempo, a situação ficaria complicada", complementou ele.

Bento havia sido chamado na primeira convocação de Diniz, mas acabou cortado por problemas físicos. Na ocasião, Lucas Perri foi convocado para seu lugar - o goleiro do Botafogo, assim como Alisson, está na lista para os jogos da última data Fifa de 2023.

O Brasil encara a Colômbia no estádio Metropolitano nesta quinta-feira (16), às 18h (MS), pela quinta rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. Na terça-feira (21), o adversário será a Argentina, às 20h30 (MS), no Maracanã. Com sete pontos, a Seleção ocupa a terceira colocação na competição, atrás de argentinos, com nove, e uruguaios, que também têm sete, os mesmo três gols de saldo, mas marcaram um a mais: 8 a 7.

A América do Sul oferece seis vagas diretas para a Copa do Mundo que será disputada na América do Norte (EUA, Canadá e México). O sétimo colocado se classifica para a repescagem.

Veja como ficou a lista de jogadores da Seleção para a data Fifa:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Lucas Perri (Botafogo);

Laterais: Carlos Augusto (Inter de Milão), Emerson Royal (Tottenham) e Renan Lodi (Olympique de Marselha);

Zagueiros: Bremer (Juventus), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense);

Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Joelinton (Newcastle) e Raphael Veiga (Palmeiras);

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Paulinho (Atlético-MG), Pepê (Porto), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr (Real Madrid).

