"Ele respira futsal", diz mãe de menino de 10 anos que vai para campeonato internacional

Mato Grosso do Sul estará bem representado na Copa Mundo de Futsal - Para Menores, que acontece no próximo dia 15 de dezembro, em Foz do Iguaçu (PR). Isso porque 58 atletas, de 6 a 11 anos, estarão representando o Estado no campeonato internacional, que acontecerá pela primeira vez no Brasil. O pequeno Arthur Nogueira, de 10 anos, é um dos atletas que vai defender o título para MS.

Para Marilza Nogueira, mãe do Arthur, o campeonato é visto como uma grande oportunidade no esporte. "Ele já treina com o time há 4 anos, e ama futebol e futsal desde pequeno. Desde os 4 aninhos dele já era muito visível que ele entendia de bola no pé. Ele respira esse esporte. Estamos correndo atrás por ele e se aperfeiçoando. Enxergamos esse campeonato em Foz do Iguaçu como uma grande oportunidade na área que ele gosta", contou ela.

Sem medir esforços para apoiar o sonho do filho, Marilza diz acompanhar o pequeno atleta em todas as competições. "Eu como mãe faço a minha parte, acompanho e incentivo esse sonho. Nessa trajetória dele, apesar de novo, já participou de vários campeonatos aqui em Campo Grande, além de três copas importantes que eles competiram, e ele foi artilheiro. Não é fácil, a gente abre mão de muitas coisas para estar com ele nas viagens, ajudar nesse sonho, porque sabemos que é muito importante para ele", ressaltou ela.

Os atletas são do Augusto Sports/Colégio Impacto, que já conquistaram alguns títulos nos campeonatos locais. Ao JD1, o treinador dos times, Augusto Franco, contou que o convite partiu do site Mundo Futsal.

"Estamos muito empolgados com esse campeonato, vamos jogar dando o nosso melhor. Esse já era um sonho nosso, uma competição a nível nacional, e fomos surpreendidos a nível internacional. Com isso faremos nossa melhor participação possível", afirmou Augusto.

Os times de MS estarão competindo nas categorias 7, 9, 10 e 11 anos. "No último domingo fomos campeão do estadual com o sub-6. Com o sub-9 também temos bons resultados. Nossos sub-10 e 11 foram semifinalistas no estadual e ficaram em terceiro lugar. Então temos uma boa bagagem e essa será mais uma vez que iremos em busca de novos títulos", disse o treinador.

Dentre as equipes que participarão do evento esportivo, estão times dos Estados Unidos, Canadá, e Paraguai. Além de vários times do Brasil, representando outros estados brasileiros, como Rio de Janeiro e Santa Catarina.

"Esse campeonato vai ser bom para os atletas. Eles terão contatos com times de fora, não apenas do Estado, mas do País. Será importante isso para o futuro esportivo deles. Nossas expectativas são as melhores", finalizou.



