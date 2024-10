Eliminatórias da Copa: Brasil enfrenta o Chile nesta quinta-feira

Em busca de reabilitação, o Brasil visita o Chile nesta quinta-feira (10), às 20h (de MS), no estádio Nacional de Santiago, em duelo da 9ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo terá transmissão na TV Globo, com narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Roger Flores. Já o sportv transmite com narração de Luiz Carlos Jr. e comentários de Lédio Carmona e Paulo Nunes.

A Seleção tenta se recuperar nas Eliminatórias após perder a última rodada para o Paraguai. A equipe de Dorival Júnior está apenas na 5ª colocação, com 10 pontos, a oito da líder Argentina.

São três vitórias, um empate e quatro derrotas na competição até aqui. Apesar da campanha abaixo do esperado, o Brasil ainda está dentro do grupo que se classificaria direto ao Mundial, sem necessitar de repescagem.

O Chile, comandado por Ricardo Gareca, vive momento pior e é o penúltimo colocado, com apenas cinco pontos. O time venceu uma vez nestas Eliminatórias, empatou dois jogos e perdeu em outras cinco oportunidades.

Escalações prováveis

Brasil – técnico: Dorival Júnior;

Provável escalação: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André e Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus.

Desfalques: Alisson, Éder Militão, Bremer, Arana e Vini Jr. (machucados).

Pendurados: André, Bruno Guimarães, Ederson, Lucas Paquetá e Rodrygo.

Chile – técnico: Ricardo Gareca;

Provável escalação: Cortés; Loyola, Kuscevic, Maripán, Zaldivia e Morales; Echeverría, Valdés; Osorio, Dávila e Vargas.

Desfalques: Alarcón (problemas físicos).

Arbitragem

Árbitro: Dario Herrera (Argentina);

Assistentes: Facundo Rodríguez e Maximiliano del Yesso (Argentina);

Quarto árbitro: Leandro Rey (Argentina);

VAR: Hector Paletta (Argentina).

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também