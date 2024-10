Em entrevista, Dorival enfatiza urgência de vitórias da Seleção Brasileira

Em entrevista à CBF TV, o técnico Dorival Jr. admitiu a urgência em fazer a Seleção Brasileira voltar a vencer e retornar ao topo da tabela das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Atualmente no quinto lugar, o Brasil enfrentará o Chile, em Santiago, nesta quinta-feira (10), e depois encara o Peru, na próxima terça-feira (15), em Brasília. Por isso, Dorival falou em apressar as etapas de preparação. "Vamos buscar esses dois resultados, respeitando muitos nossos adversários, mas entendendo que nós precisamos acelerar o nosso processo", disse o técnico.

Dorival destacou, também, que há uma necessidade de melhora rápida na Seleção, e o técnico espera que aconteça contra o Chile e Peru. Vale ressaltar que as Seleções adversárias são as duas últimas colocadas das Eliminatórias nesta data Fifa. Os chilenos ocupam a nona colocação e vem de derrota em casa para a Bolívia. Já os peruanos são o lanterna.

Mesmo assim, Dorival não acha que será fácil. "Espero que possamos ter a condição de fazer um jogo muito bom nível, um jogo dentro das nossas condições, buscando o gol adversário, trabalhando ofensivamente, no sentido de estarmos sempre próximos à área adversária. Nossa equipe tem capacidade para poder trabalhar assim. Espero que façamos um jogo seguro, regular, dentro das nossas melhores condições", disse.

A seleção brasileira começou a se reunir em São Paulo nesta segunda-feira (07). Já se apresentaram ao técnico Dorival 19 dos 23 convocados. Os únicos que ainda não chegaram e que irão perder o treinamento à tarde são os zagueiros Marquinhos e Beraldo, do PSG, o lateral Abner, do Lyon, e o atacante Raphinha, do Barcelona.

Os convocados para a seleção brasileira:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Alex Teles (Botafogo)

Zagueiros: Beraldo (PSG), Fabrício Bruno (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham), Rodrygo (Real Madrid) e Andreas Pereira (Fulham)

Atacantes: Endrick (Real Madrid), Igor Jesus (Botafogo), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Botafogo), Raphinha (Barcelona) e Savinho (Manchester City)

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também