Em entrevista, jogador da "Copinha" esquece nome do time

Dando início não só a temporada de descoberta de craques do futebol, mas também de memes e situações hilárias, a Copinha já começou com as revelações. Nesta quarta-feira (4), um jovem jogador de um dos clubes que disputam a competição teve um “branco”, ao esquecer o nome de seu time durante entrevista ao vivo para um canal esportivo.

Macaxeira, é atacante do São Raimundo (RR) e saia exausto do campo após a partida contra o Santos, pela Copa São Paulo De Futebol Júnior, quando foi abordado pelo repórter Leo Lepri do Sport TV. O jogador disse estar cansado pela viagem de Roraima até São Paulo e não se adaptou bem ao clima chuvoso de Santo André (ABC paulista, que sediou a partida).

Em seguida, o jornalista fez a pergunta que confundiu a cabeça já cansada do jogador do São Raimundo.

“Só explica para a gente, porque vinha se defendendo bem, jogando de igual para igual com o Santos, até os 27, 30 minutos, quando toma o primeiro gol, e aquilo parece que deu uma desestabilizada no time”, indagou Lepri.

“Qual time?”, questionou Macaxeira, ofegante. “São Raimundo”, respondeu o jornalista. O atacante baixou a cabeça, suspirou e mostrou que não conseguia continuar a entrevista.

“Vamos deixar o Macaxeira tomar um ar, ele está bem cansado”, falou o repórter.

Confira o vídeo:

