Em jogo de muitos gols, Palmeiras vence Flamengo e conquista Supercopa do Brasil

O Palmeiras conquistou pela primeira vez a taça da Supercopa do Brasil, na tarde deste sábado (28), ao bater o time do Flamengo pelo placar de 4 a 3, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Os gols do time paulista foram marcados pelos meias Gabriel Menino e Raphael Veiga, este eleito o melhor do jogo. Gabigol e Pedro descontaram para o clube carioca.

O jogo começou de maneira truncada, com muitas faltas e um jogo picado. Mas o time rubro-negro saiu na frente após um pênalti marcado ainda no primeiro tempo. O time de Abel Ferreira conseguiu ter forças para empatar com Veiga e virar ainda na primeira etapa com Menino.

No segundo tempo, Gabigol voltou a empatar o confronto e Veiga, mais uma vez, colocou o Palmeiras a frente do marcador. Porém, os gols não paravam por aí - Pedro, de calcanhar, marcou o terceiro do Flamengo e empatava a partida.

No entanto, já na parte final do jogo, Gabriel Menino aproveitou o cruzamento de Veiga e bateu para dar números finais ao confronto e dar o título para a equipe paulista.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também