Em meio a problemas financeiros, Barcelona leva multa de R$ 123 milhões

O Barcelona atravessa uma crise financeira que custou o maior ídolo do clube, Lionel Messi, em agosto de 2021. Ou seja, o problema está se arrastando há anos, e agora terá mais um novo capítulo. O time catalão foi julgado, nesta sexta-feira (09), pelo Tribunal Econômico Administrativo Central.

A Audiência Nacional foi realizada em razão do Barcelona não ter descontado o Imposto de Renda de 2012 a 2015, referente ao pagamento feito para empresários de jogadores. O clube foi multado em quase 23 milhões de euros, cerca de R$ 123 milhões. A sentença é definitiva e não cabe um recurso por parte do clube blaugrana.

