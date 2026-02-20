Encontro de Laços e Futebol Sul-Mato-Grossense são destaques do esporte neste fim de semana

O fim de semana em Mato Grosso do Sul promete agitar tanto quem gosta de esportes quanto quem busca lazer e atividades ao ar livre. Entre os destaques, estão os tradicionais encontros no Bosque Camburé e no Clube do Laço Bandeirantes, além dos jogos da 8ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense, que prometem muita emoção para os torcedores.

SEXTA (20)

38º Encontro Estadual ACRIBAN

Horário: 20 a 22/02 – 5 horas diárias

Local: Clube do Laço Bandeirantes, Bandeirantes – MS

Av. Francisco Antônio de Souza, 2148 – Jardim Áurea

SÁBADO (21)

Tarde no Bosque Camburé

Horário: 15h30 às 21h

Local: Bosque Camburé, Campo Grande – MS

Rua Antônio João Escobar, nº 404, próximo ao UBSF Oliveira

Futebol – 8ª Rodada

Sábado - 21/02 – 18h00

Corumbaense x Dourados A.C. (Arthur Marinho)

Associação Atlética Bataguassu x Costa Rica (Pereirão)

Domingo - 22/02

16h00 – CR Aquidauana x Pantanal Saf (Noroeste)

16h00 – Naviraiense x Operário (Virotão)

17h00 – Ivinhema Futebol Clube x Águia Negra (Saraião)

