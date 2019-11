Natação do MS garante mais 3 medalhas em etapa nacional

A equipe estudantil de natação do Mato Grosso do Sul levou uma medalha de ouro e duas de bronze na competição do terceiro bloco de modalidades na quarta-feira (27) durante os Jogos Escolares da Juventude (JEJ).

O nadador campo-grandense, Sammer Campos Abdallah, do Colégio Elite Mace foi ouro na categoria A, pela faixa etária de 12 a 14 anos, nos 50m livres. Sammer fez 24s89 na disputa, o segundo lugar ficou Vinícius Cruz, de Santa Catarina, com 25s06 e o bronze foi para o cearense, Vitor Macedo, que fez 25s16.

De acordo com o técnico Durval Barbosa Filho, Abdallah está em evolução e vive um momento vitorioso em sua trajetória nas piscinas. “O desempenho dele foi muito bom, sendo que ficou doente. Desde sábado (23) ele não nada, está tomando antibiótico. Então, está bem debilitado e começar a competição com uma medalha de ouro para a autoestima dele foi muito bom. O tempo também foi muito bom”, declarou o técnico.

Em setembro deste ano, Abdallah levou para casa cinco ouros em provas individuais, foi recorde nos 100m livre e teve o melhor índice técnico da categoria infantil do Torneio Centro-Oeste de Natação. No mês seguinte, o nadador de 13 anos fez história pelo Estado no Campeonato Internacional Infantil e Juvenil de Natação – Troféu Chico Piscina, ao ser o primeiro competidor sul-mato-grossense a conquistar três medalhas em uma edição do campeonato.

No revezamento 4x50m livre masculino, o quarteto com Abdallah, Eduardo Benites, do Colégio Elite Mace, da capital, Felipe John do Centro de Ensino Tic Tac, de Campo Grande e Eduardo Vieira Ferrari da Escola Municipal João Pedro Fernandes, de Maracaju, subiu ao pódio para pegar o bronze.

A equipe de revezamento feminina fechou o primeiro dia de disputa com mais um bronze. Júlia Maria Freitas, do Colégio Elite Mace; Victoria Beatriz Vilela,do Colégio Salesiano Dom Bosco; Isabelle Santos, do Colégio Militar e Rafaela Teixeira, da Escola Estadual 26 de Agosto atingiram 1min53s87 de tempo no revezamento 4x50m livre feminino, na categoria de 15 a 17 anos.

Até o momento, juntando-se os três blocos de modalidades da competição, desde 16 de novembro, a delegação de Mato Grosso do Sul já conquistou 22 medalhas, das quais nove são de ouro, duas de prata e 11 de bronze.

As provas aconteceram no Complexo Esportivo do Serviço Social da Indústria (Sesi) e seguem até sexta-feira (29.11). A delegação de Mato Grosso do Sul, formada por 52 atletas e nove técnicos, tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). Neste bloco também estão o ciclismo, ginástica rítmica, xadrez, vôlei de praia e tênis de mesa.

