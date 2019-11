Estudantes do MS se destacam e levam ouro em atletismo nacional

Os atletas sul-mato-grossenses de revezamento levaram ouro durante a prova 4X75 metros na faixa etária de 12 a 14 anos, na disputa de atletismo da etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ), em Blumenau/Santa Catarina (SC). As equipes do MS têm o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Gabriel Antônio Marques, da Escola Estadual Ade Marques, de Ponta Porã; Rodivaldo Sales, da Escola Estadual Eduardo Batista Amorim, de Ribas do Rio Pardo; Marlon Mendes e Yuri Benites. ambos da Escola Municipal Guarani Kaiowá, de Amambai, foram os responsáveis pela medalha de ouro na disputa que ocorreu na segunda-feira (25).

Na final, os quatro atletas fizeram a marca de 34s200, enquanto a equipe de Santa Catarina, marcou 34s270, ficando em segundo lugar. A terceira colocação ficou com o Espírito Santo, com 34s470.

De acordo com o técnico Álvaro Barbiero, os meninos, por serem de cidades diferentes, nunca treinaram revezamento juntos. Ele afirma que esta é uma prova que exige treinamento e entrosamento. “Os meninos são muito rápidos, só que a passagem do bastão de um para o outro foi muito ruim, porque eles até então não tinham treinado, não tivemos tempo para treinar. Mesmo assim, eles se classificaram à final com o quarto melhor tempo”, declarou.

No dia da decisão, Barbiero resolveu chegar ao local da prova com quatro horas de antecedência para treinar a passagem do bastão, principal dificuldade da equipe. “Treinamos várias vezes. Eles iam, voltavam e fui corrigindo e a troca e passagem dos bastões, até ficar bom. Eles correram super bem e fomos campeões”.

Para o técnico, o primeiro lugar exalta o nome de Mato Grosso do Sul e de seu povo. “É uma prova que representa o povo do nosso Estado, povo que tem garra, porque esses meninos são muito humildes. Na hora que falei que dava para ganhar a prova, os olhos deles brilharam, eles tiveram muita força de vontade, muita garra e acreditaram, assim como é nosso povo sul-mato-grossense”.

Barbiero salienta que desde 2015 o desporto do estado desenvolveu-se de modo acelerado. “Com essa administração do Reinaldo Azambuja e a equipe da Fundesporte, assim que começaram esse trabalho, o esporte do Estado se desenvolveu muito. Na verdade, estava muito fraco. Para os Jogos, formavam-se poucas equipes, poucos atletas. Depois que foi lançado o projeto nas escolas estaduais, em que os professores realizam treinamentos e levam os alunos-atletas para competições, passamos a ficar em bons hotéis, com refeição excelente e vemos que a cada ano temos mais atletas”, finalizou Barbiero.

