Atletas vendem água em semáforo para custear campeonatos

Os atletas Jair Soares da Silva Júnior e Dhiego Patrick apostaram na venda de águas no semáforo a renda para arcar com os gastos e disputarem o Curitiba Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship, que acontecerá nos dias 19 e 20 de outubro.

Jair é vendedor de profissão e atleta por amor, ele precisou sair da área de conforto dele nas vendas para ir em busca de realizar o sonho dele, de ser um campeão mundial no esporte. “Estou fazendo alguns freelancer para pagar as despesas da casa e investir em campeonatos fora do estado”, explica.

Dhiego trabalha em uma empresa de comunicação visual e aliou o emprego com a venda da água. Na publicação da foto em seu perfil no Instagram ele deixou claro que o "sonho é prioridade".

Júnior, como é mais conhecido, comentou que a visibilidade fora do estado é muito maior para o atleta, mas que cada competição não exige um investimento menor que R$1 mil, já que uma inscrição, por exemplo, custa de R$ 200 a R$ 350.

A dupla não pensou duas vezes e viu na venda no semáforo uma forma de ter uma renda extra para investir no sonho. Á garrafa de água "geladinha" custa R$ 2.

Os meninos contam com a ajuda de alguns patrocinadores, pessoas que segundo o Junior, são essenciais para conseguirem conquistarem o objetivo deles. Em junho de 2020 acontece o campeonato mundial, na Califórnia. “O custo é muito alto, tem passagem, estadia, alimentação e mais o campeonato em si”, explicou.

Para ajudar os meninos é só comprar água no semáforo da avenida Mato Grossocom a avenida Ceará, ou entrar em contato com eles no 67 992555761.

