“Concretização de um sonho”, diz presidente da ABO-MS sobre reforma de clínica

Joilson Francelino, com informações da assessoria

A Associação Brasileira de Odontologia- Seção Mato Grosso do Sul (ABO-MS) realizou nesta terça-feira (23), a solenidade de reinauguração da Clínica 3 da escola de aperfeiçoamento e especialização profissional da entidade.

O local passou por uma reforma completa de modernização. A clínica 3 conta com 12 cadeiras odontológicas, amplo espaço e toda estrutura necessária para o aperfeiçoamento profissional. Inaugurada em 25 de outubro de 1997, a reforma do local teve início na gestão do ex-presidente, Carlos Magno de Oliveira Rodrigues, e foi concluída na gestão da atual diretoria presidida pelo Dr. Daniel Borges Daniel. Foram investidos R$ 318 mil na obra.

“Sem sombra de dúvidas esta reforma e ampliação da Clínica 3 é a concretização de um sonho de toda a nossa diretoria e equipe de colaboradores. Nossa diretoria estará sempre na busca de inovações e parcerias que proporcionem melhorias para nossos associados, alunos, colaboradores e pacientes. Temos plena convicção que muito já realizamos, porém o caminho a percorrer ainda é vasto”, comentou o presidente da ABO-MS, Daniel Borges Daniel.

As clínicas são de extrema importância para a formação dos profissionais. Nelas, são realizadas as aulas clínicas e laboratoriais dos cursos oferecidos pela ABO-MS. Por isso, a entidade tem feito investimentos constantes em novas tecnologias, reforma e ampliação dos espaços. Nos últimos anos foram realizadas reformas nas clínicas I e II e nos laboratórios da ABO-MS.

Atualmente, a ABO-MS é referência na difusão de conhecimentos nas mais diversas áreas da odontologia, formando anualmente, dezenas de novos especialistas em sua escola de aperfeiçoamento profissional. Atualmente, mais de 200 cirurgiões-dentistas frequentam aulas em 14 cursos de especialização e atualização.

A ABO-MS faz parte da maior rede de ensino em odontologia do mundo.

