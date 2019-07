vídeo - Garotinho de 6 anos tem sonho realizado pelo Choque

O Batalhão da Policia Militar de choque fez uma visita surpresa no aniversário do Henrique Gabriel, 6 anos, que sonha em fzer parte da equipe, a viatura apareceu na festa domingo (21), com os dispositivos luminosos ligados para animar a comemoração.

A mãe do garoto diz que a surpresa marcou a vida do filho e da família, " ele realizou um sonho e ficou muito feliz, quando viu a presença especial dos policiais", disse.

Além do aniversariante, a família e os convidados também se emocionaram com a alegria do garoto. Para o batalhão carinho recebido pela equipe foi gratificante.

