“Seria um sonho ser prefeito de Campo Grande”, diz Waldeli

O prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa, disse nesta sexta-feira (23) que “seria um sonho ser prefeito de Campo Grande” e destacou sua pretensão de disputar o governo de Mato Grosso do Sul, em 2022.

Waldeli destacou que só não disputa a prefeitura porque a legislação não permite. “Se a legislação me permitisse, eu disputaria a eleição na capital. Eu quero sonhar, se você não sonha é porque você não tem planejamento e determinação, e não vai realizar”, afirmou.

O emedebista falou também sobre a sua pretensão de ser governador do estado. Ele defende que o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) tenha um “projeto forte” para disputar a prefeitura de Campo Grande e destacou que, só assim, o partido terá força para chegar ao governo do estado. “Se não tiver projeto para Campo Grande, não chegará ao governo em 2022. Eu disse em reunião que, se por um acaso o MDB não tiver um projeto para a capital e for um projeto desconectado para 2022, vou sair do partido e procurar uma possibilidade de ser governador do estado”, disse.

Sem citar quais são, Waldeli disse que já recebeu convite de três partidos. “Fui convidado já por três grandes partidos para ser candidato em 2022, estou avaliando, primeiro vou esperar o MDB definir o seu rumo, depois vou ver qual caminho que vou seguir”, concluiu.

Deixe seu Comentário

Leia Também