Ernesto Araújo quer implantar escritório do Itamaraty em Campo Grande

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araujo, disse nesta quinta-feira (22) durante o encerramento Vlll Reunião do Corredor Rodoviário Bioceânico, que tem a intenção de instalar em Campo Grande um escritório do Itamaraty.

Durante o encontro que reuniu autoridades brasileiras, argentinas, chilenas e paraguaias no Hotel Deville, o ministro destacou a importância da unidade do Itamarati, para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

“A ideia é que um escritório pequeno, mas eficiente possa ser mais útil para saber quais são as prioridades do estado e o que o Governo Federal poderá fazer, sobretudo na relação internacional. Um estado onde a vida internacional é tão importante pela fronteira. O objetivo também é que o Itamarati faça parte do processo de desenvolvimento do Mato Grosso do Sul no que pudermos colaborar”, afirmou.

As tratativas ainda estão no início e o ministro informou o governador Reinaldo Azambuja sobre a sua pretensão nesta manhã.

