Atletas de MS são campeões sul-americanos de Kickboxing

Dois atletas sul-matogrossenses foram campeões em suas categorias no 11º Campeonato Sul-Americano de Kickboxing, que aconteceu em Lima, Peru, do dia 14 ao 17 desse mês.

O evento contou com a participação de mais de 500 atletas, de 10 países e em diversas categorias.

Sidnei Carmo de Souza, 25 anos, é da cidade de Caarapó e foi campeão na categoria de até 57 kilos. De acordo com um ranking da Confederação Brasileira de Kickboxing (CBCK), Sidnei, é o numero um na modalidade low-kicks, categoria branca/marrom até 57kg.

Além dessa competição em Lima, no mês de outubro, o atleta esteve em Saravejo, Bósnia, onde disputou o campeonato mundial.

Em suas redes sociais, De Souza, se emocionou ao agradecer o seu resultado. “Já me faltam palavras, porque Deus tem honrando meu trabalho de tal forma, que só sobra gratidão. Obrigado a cada um que me ajudou a tornar isso possível”.

Joemerson Souza Leite, presidente da Federação de Kickboxing de Mato Grosso do Sul (FKMS), relatou a importância do atleta e a dificuldade de encontrar alguém como Sidnei. “Imagino que seja o melhor atleta do Estado hoje peso por peso. Por ser atleta de Caarapó, não tem muita condição de treinamento e, às vezes, precisa ir a Dourados treinar com a sua equipe. Isso mostra o esforço agarra e dedicação que esse atleta tem”.

O outro campeão do MS foi Caiubi Ajala, que também é conhecido no estado por lutar muay-thai, ganhou medalha de ouro na categoria de até 67 kilos.

Caiubi destacou a relevância de mais um título para sua história. “Eu não tinha este título, sou apenas campeão brasileiro e pan-americano e tenho títulos do muay thai nestes dois níveis de competição. Então, fico muito feliz por levar mais uma medalha que dá ‘bagagem’, aprendizado à carreira”.

O presidente da FKMS também comentou a respeito da vitória de Ajala. “Temos uma nova geração de atletas dando continuidade em levar o nome do Mato Grosso do Sul aos lugares mais altos de pódios nacionais e internacionais”.

Joemerson destacou a importância da união da federação com a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundaesporte) para o crescimento da modalidade no estado. “É de suma importância. O investimento por parte do setor privado é bem escasso aos atletas que praticam esportes de luta. Graças ao apoio do Governo do Estado, esses estes conseguem participar de grandes eventos e despontar no cenário sul-mato-grossense e nacional”.

