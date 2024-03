Estadual: 1Â° jogo da Semifinal tem duelo de Corumbaense e Dourados neste sÃ¡bado

O estádio Arthur Marinho, em Corumbá recebe neste sábado (30), o primeiro jogo da semifinal de Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2024 entre o Corumbaense e o DAC Dourados a partir das 18h.

As entradas podem ser adquiridas na sede do Corumbaense, localizada na Avenida General Rondon. Os valores comercializados são: arquibancada descoberta (R$ 15); arquibancada coberta (R$ 25) e cadeira especial (R$ 50).

Dourados e Corumbaense eliminaram, respectivamente, Costa Rica e Coxim. As equipes se enfrentaram duas vezes na primeira fase e o DAC, como é chamada a equipe douradense, venceu as duas por 3 a 0 em casa e 1 a 0, em Corumbá.

O jogo de volta será no domingo (7) às 15h30, no Estádio Douradão

Já no domingo (31), o Operário e Portuguesa também se enfrentam às 16h, no Estádio Sotero Zárate, em Sidrolândia. O jogo de volta está marcado para o dia 7 de abril, às 16h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Os dois classificados entre os quatro, se enfrentam nos dias 14 e 21 de abril pelo título. O campeão estadual garante vaga na Copa do Brasil, Copa Verde e Série D do Campeonato Brasileiro. O vice disputa a Copa do Brasil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também