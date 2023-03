EstÃ£o abertas as inscriÃ§Ãµes para o 36º Jogos Escolares de Campo Grande; Saiba mais

Estão abertas as inscrições para o 36º Jogos Escolares de Campo Grande, promovido pela Prefeitura de Campo Grande. O evento é uma realização da través da Funesp (Fundação Municipal de Esporte).

O evento tem como objetivo promover intercâmbio esportivo entre estudantes, valorizando o caráter educativo, além de estimular a prática do esporte de rendimento, proporcionando surgimento de novos talentos que possam representar Campo Grande nos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul, nas faixas etárias de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos.

“Os jogos escolares reúnem as mais variadas modalidades esportivas e pessoas. São alunos de todas as esferas, públicas e privadas. Além do aspecto social, da interação entre os participantes, é o ambiente propício para reforçar aos estudantes a importância de hábitos saudáveis”, explicou Odair Serrano, diretor-presidente da Funesp.

Na edição anterior, mais de 2.600 atletas de 87 unidades escolares participaram em várias modalidades esportivas. Foram 51 escolas da Rede Estadual, 20 escolas da Rede Municipal, 15 particulares e uma Federal.

“Estamos treinando forte para poder ter bons resultados, e desta seletiva formar uma seleção de Campo Grande, com grande potencial para representar bem nossa cidade no estadual”, salientou Rodrigo Oliveira de Paula, técnico da Escola Marista.

A competição será dividida em duas categorias dentro do regulamento e fichas de Inscrição: Categoria A (15 a 17 anos), nascidos em 2005, 2006 e 2007. Para Fichas de Inscrição da Categoria B (12 a 14 anos) – Nascidos em 2008, 2009, 2010.

As disputadas ocorrerão nas seguintes modalidades: atletismo, badminton, basquete 3×3, ciclismo, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia, wrestling, xadrez, basquetebol, futsal, handebol e voleibol.

As inscrições são realizadas por modalidades e devem ser feitas no site da Funesp, na plataforma da Prefeitura. Mais informações pelo telefone (67) 3314-3971, ou pelos ramais 3222 // 3526.

