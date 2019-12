Estudante leva MS ao pódio em competição nacional de xadrez

Na uma etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ), a estudante, Karoline Aimy Muraoka, foi responsável por fazer o xadrez Mato Grosso do Sul subir ao podia após três anos, e faturou a medalha de bronze para o Estado, na categoria etária de 15 a 17 anos, na edição 2019, em Blumenau-SC, que ocorreu de 16 a 30 de novembro e reuniu 4.998 participantes dos 26 Estados brasileiros, mais o Distrito Federal.

A delegação sul-mato-grossense, composta por 195 atletas e 25 técnicos, participante de 13 de 14 modalidades, foi organizada e acompanhada pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

A última conquista de Mato Grosso do Sul no esporte de tabuleiro aconteceu em 2016, em João Pessoa-PB. Na capital paraibana, Flávia Sirahata Hasagava, de Três Lagoas, levou a prata, na faixa etária de 15 a 17 anos. Neste ano, no município catarinense, as disputas aconteceram de 26 a 30 de novembro.

Para o técnico Danny Ramirez Dávalos, o bronze de Karoline Muraoka, estudante do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), em Dourados, deve-se ao seu talento natural e dedicação além dos treinamentos. “Ela é uma atleta que se dedica aos livros de xadrez e pratica constantemente. Além disso, é treinada particularmente pelo Mestre Nacional Matheus Garcet, que oferece todo o conhecimento para a melhoria do nível técnico de forma rápida”, declarou Dávalos.

Além do bronze Erik Kazuhiro Shikasho, da Escola Municipal Nagen Jorge Saad, de Campo Grande, terminou o torneio convencional masculino, de 12 a 14 anos, na quinta colocação.

“Eles deram tudo de si nos tabuleiros. Dois deles, os menores, Erik Kazuhiro e Melany Larissa Salina, ainda terão vários anos pela frente para competir em alto nível, o que me deixa com a certeza de que no próximo ano já poderemos ter um ouro para Mato Grosso do Sul”, finaliza o técnico.

Participaram da competição Melany Larissa Salina (Escola Mappe, de Ponta Porã) e Erik Kazuhiro Shikasho (Escola Municipal Nagen Jorge Saad, de Campo Grande), pela categoria A (12-14 anos); e Karoline Aimy Muraoka (IFMS, de Dourados) e João Vitor Sanches Rodrigues (IFMS, de Dourados), pela B (15-17 anos). O comando técnico foi de Danny Ramirez Dávalos, da Escola Polo Municipal Marcondes Fernandes Pereira, de Ponta Porã.

