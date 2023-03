Etapas do Circuito Brasileiro de VÃ´lei de Praia sÃ£o confirmadas para maio em MS

Mato Grosso do Sul receberá mais uma vez a temporada nacional do vôlei de praia. Ao todo, três etapas do Circuito Brasileiro (CBVP) 2023 estão confirmadas para acontecer em Campo Grande, no mês de maio.

Durante reunião nesta quarta-feira (15) na Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), o presidente da Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul, José Amâncio da Mota, o “Madrugada”, confirmou a vinda de etapas do Sub-19 (6 a 9 de maio), Aberto (10 a 13 de maio) e Top 12 (10 a 14 de maio).

As competições da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) serão realizadas em arena montada no Parque das Nações Indígenas, assim como no ano passado.

Mato Grosso do Sul receberá a primeira de três etapas da categoria sub-19. Segundo Madrugada, atletas de 22 unidades federativas estão confirmados. Na classe adulta, o Aberto reunirá duplas entre o 8º e o 13º lugar no ranking nacional entre os inscritos, além de dois convidados e até oito parcerias classificadas pelo Qualifying (torneio qualificatório). Esse sistema permite jogos mais nivelados, entre duplas de ranqueamento mais próximo.

Já o Top 12, segundo a CBV, será disputado pelas duplas mais bem ranqueadas, além dos campeões das etapas anteriores do torneio Aberto. Esta é uma forma de estimular a renovação da modalidade, já que todas as duplas podem brigar por uma vaga no Circuito Mundial.

