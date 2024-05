Famosos realizam "Futebol Solidário" pelo RS neste domingo; confira as escalações

Neste domingo (26), às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), acontecerá o "Futebol Solidário", que vai arrecadar e incentivar doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O evento será realizado no Maracanã, com duas equipes - o Time Esperança e o Time União - uma comandada por Dorival Jr. e a outra por Mano Menezes. Com elencos estrelados por jogadores e artistas.

Ronaldinho Gaúcho e Cafu serão os capitães dos dois times. Os uniformes terão as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. Raphael Claus e Anderson Daronco vão se dividir na arbitragem da partida. Cada um apitará um tempo.

Até a manhã desta sexta-feira (24), 30 mil ingressos haviam sido vendidos. O valor da venda dos bilhetes será doado para a Central Única de Favelas. As entradas custam a partir de R$ 60 (R$ 30 a meia-entrada), e estão sendo comercializadas no próprio Maracanã.

O jogo será transmitido pela TV Globo durante o programa 'Domingão com Huck'. No Sportv será possível assistir o pré-jogo. O público também poderá acompanhar o evento através do ge e do Globoplay.

Confira os locais e horários de venda e retirada de ingressos no Maracanã:

Bilheteria 1

Dia: 23, 24 e 25/mai - horário: 9h às 16h

Dia: 26/mai - horário: 9h até o intervalo do jogo

Bilheteria 4

Dia: 26/mai - horário: 11h até o intervalo do jogo

GRATUIDADE

Bilheteria 1

Dias: 23, 24 e 25/mai - horário: 9h às 16h

No dia do evento não terá retirada de Gratuidade no Maracanã. E todos os horários estão de acordo com o fuso de Mato Grosso do Sul

Veja as escalações dos times:

Time Esperança:

Fernando Prass, Cafu, Alline Calandrini, Lucy Ramos, Junior, Vampeta, Thiaguinho, D'Alessandro, Roger Flores, Nenê e Wesley Safadão. Técnico: Dorival Júnior.

Reservas: Bárbara (goleira), Formiga, Ramon Motta, Ricardinho, Dodô, Denilson, Amaral, Renato Góes, Diego Souza, Natanzinho, Sergio Guizé, Thiago Martins, Marco Luque, Poze do Rodo, Giovana Cordeiro, Juan Paiva e Bebeto

Time União:

Carlos Germano, Ludmila, Fred Bruno, Juan, Tamires, Belo, Djalminha, Diego Ribas, Petkovic, Ronaldinho e José Loreto. Técnico: Mano Menezes.

Reservas: Erika, Filipe Luís, Alex Meschini, Kleberson, Elano, Marcello Mello, MC Daniel, Matheus Fernandes, L7nnon, Dilsinho, Edilson Capetinha, Gabriel O Pensador, Xamã e Edilson.

