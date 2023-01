Fase de grupo termina com vitória do São Paulo na Copinha

Debaixo de muita chuva, o São Paulo superou o Marília por 3 a 0, na noite desta terça-feira (10) no Estádio Municipal Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília, para garantir 100% de aproveitamento na fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Desta forma, o Tricolor ficou na primeira posição do Grupo 17 da Copinha, o torneio mais tradicional da base do futebol brasileiro, e pegará o Retrô na próxima etapa.

O triunfo do São Paulo foi construído com gols de Cauê, João Adriano e João Gabriel.

Homenagens a Dinamite

Outra equipe a terminar a primeira fase com aproveitamento perfeito foi o Vasco, que bateu o Audax por 1 a 0 em Osasco. O gol foi marcado pelo zagueiro Victão. Com a classificação, o Cruzmaltino encara o Ibrachina na próxima fase.

Na partida, o elenco vascaíno prestou homenagens ao ex-jogador Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco, que faleceu no último domingo (8).

Outros resultados:

Maringá-PR 2 x 1 Bragantino

Capital-TO 2 x 5 Hercílio Luz

Itabaiana-SE 4 x 4 Botafogo-SP

Lemense 2 x 0 ABC-RN

Porto Velho-RO 0 x 2 CSP-PB

Atlético-GO 1 x 0 Sampaio Corrêa-MA

*Com informações Agência Brasil

