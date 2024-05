Federação Inglesa denuncia Lucas Paquetá por envolvimento com apostas

A Federação Inglesa de Futebol (FA) denunciou o brasileiro Lucas Paquetá por má conduta com relação a apostas em quatro jogos da Premier League.

Segundo a acusação formal, divulgada pela FA nesta quinta-feira (23), Paquetá forçou cartões amarelos em quatro partidas entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Sendo elas contra o Leicester City, em 12 de novembro de 2022; Aston Villa, em 12 de março de 2023; Leeds United, em 21 de maio de 2023, essas na temporada 22/23; e Bournemouth, em 12 de agosto de 2023, no primeiro jogo da atual temporada.

Paquetá era alvo de investigação desde agosto de 2023, mas ainda não havia sido denunciado formalmente. O jogador terá até o dia 3 de junho para apresentar sua defesa oficialmente. Ele será ouvido por uma comissão independente e pode receber uma suspensão se for considerado culpado. O meio-campista se manifestou sobre o caso através das redes sociais, na qual negou as acusações.

“Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com toda as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários”, disse Paquetá.

O West Ham também se manifestou de forma oficial. O clube londrino afirmou que seguirá defendendo o atleta. É improvável que a sentença seja dada antes da Copa América, que vai acontecer entre os meses de junho e julho. Se condenado, a suspensão mínima para Paquetá é de seis meses.

Na Inglaterra, a fiscalização contra o envolvimento de futebolistas com apostas esportivas é forte. Atletas são proibidos de fazerem apostas, estando ou não envolvidos nos jogos apostados. A Premier League aprovou a retirada dos patrocínios das casas de apostas da frente das camisas dos times. Os clubes terão até o fim da temporada 25/26 para fazer isso.

