FFMS tem até 4 de dezembro para escolher novo presidente

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) tem até 20 dias para realizar a eleição para decidir o novo presidente da instituição.

A decisão é do Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (TJD-MS), que estabeleceu o prazo de até 20 dias para eleição ao caro de presidente da FFMS. O julgamento foi realizado nessa quinta-feira (14), em Campo Grande.

Com isso, a FFMS tem até 4 de dezembro para realizar a eleição. Sete candidatos foram aprovados pela Comissão Eleitoral da FFMS: Américo Ferreira, André Baird, Antonio Vieira, Cláudio Barbosa, Estevão Petrallás (atual presidente interino), Marco Araújo e Paulo Telles.

Américo Ferreira afirmou desistir da disputa, o que não foi oficializado pela Comissão.

Adiamento da eleição

A eleição era pra ter acontecido no dia 1º de novembro, mas Paulo Sérgio Telles pediu a suspensão ao TJD-MS por irregularidade no cumprimento dos prazos para o pleito.

Telles também solicitou o afastamento temporário de Estevão Petrallás, o que não foi acatado pelo TJD-MS, que decidiu manter Petrallás no cargo.

