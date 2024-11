FFMS define calendário do Campeonato Estadual de 2025 e contraria CBF

Carla Andréa, com ge

Saiba Mais Esportes CBF planeja mudanças no calendário do futebol brasileiro para 2025

O Campeonato Sul-Mato-Grossense 2025 foi definido em reunião arbitral na sede da Federação de Futebol de MS, em Campo Grande (FFMS), nesta quarta-feira (13).

O calendário do Estadual vai contrariar o divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que estabeleceu às disputas estaduais no período de 12 de janeiro a 26 de março. O torneio de MS iniciará no dia 19 de janeiro, e encerrará apenas em 6 de abril. Ao todo, o campeonato terá 55 jogos.

Além disso, 47ª edição do Sul-Mato-Grossense terá um novo formato de disputa. Na primeira fase, os 10 times vão se enfrentar em turno único. Após nove rodadas, os dois primeiros colocados estarão classificados direto para a semifinal e os dois últimos, serão rebaixados para a série B.

A segunda fase será disputada em dois confrontos de ida e volta. O terceiro colocado encara o sexto, enquanto o quarto enfrenta o quinto. Os dois melhores completam a semifinal, que também terá jogos de ida e volta, assim como a final.

Confira as datas de cada fase:

Primeira fase: 19 de janeiro a 1º de março

Quartas de final: 5 e 9 de março

Semifinal: 16 e 23 de março

Final: 30 de março e 6 de abril

Premiação inédita

Pela primeira vez, os finalistas do estadual de Mato Grosso do Sul terão premiação em dinheiro. O campeão ganhará R$ 45 mil e o vice R$ 25 mil, além de prêmios individuais.

"Vamos continuar desonerando os clubes cada vez mais, assumindo o pagamento dos delegados dos jogos, antes de responsabilidade dos clubes mandantes. Isso para que os clubes possam concentrar seus esforços na qualidade do plantel e na gestão interna", disse o presidente interino da FFMS, Estevão Petrallás.

Assim como na edições anteriores, o campeão garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, Copa Verde e Copa do Brasil do ano seguinte.

Reportar Erro

Saiba Mais Esportes CBF planeja mudanças no calendário do futebol brasileiro para 2025

Deixe seu Comentário

Leia Também