Fight Music Show: Popó e Bambam se enfrentam neste sábado

O 'Fight Music Show' chega neste sábado (24), à sua quarta edição, e vai promover mais um evento com lutadores e celebridades na Vibra São Paulo, na capital paulista. Como destaque, a rivalidade entre Acelino Popó Freitas e Kleber Bambam promete parar o Brasil na luta principal. De um lado, o campeão da 1ª edição do Big Brother Brasil, em 2002, e do outro um tetracampeão mundial de boxe. Bambam promete chocar o mundo, mas Popó garante que vai nocautear já no primeiro round. A luta será transmitida pela TV Globo e Combate.

A TV Globo mostra a luta principal do FMS 4, entre Acelino Popó Freitas e Kleber Bambam, logo após Supercine. Já no Youtube do Combate e o Combate.com transmitem o card preliminar do FMS 4 a partir de 18h (MS). E o Combate mostra o card principal a partir de 20h45 (MS).

O evento é uma mistura de boxe e MMA, com lutadores, influenciadores, cantores e até ator. Além do aguardado confronto entre Popó e Bambam, o FMS 4 tem um duelo da música entre Nego do Borel e MC Gui; a influenciadora e esposa de Popó, Emilene Juarez, encara a “Mendigata” Fernanda Lacerda. O ator Thomaz Costa luta com o influenciador Luiz Otávio Mesquita.

O FMS 4 tem também um duelo de boxe entre duplas, com Pobre Loco e Sheviii2k x Rey Physique e Natural pra Cavalo. A lendas do MMA Fábio Maldonado e Leo Leleco também fazem luta de boxe. E o card em São Paulo ainda traz três lutas profissionais de MMA.

