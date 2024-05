Fim da maldição! Charles Leclerc vence em casa pela 1º vez

Este domingo (26) foi o dia do Grande Prêmio de Mônaco na temporada da Fórmula 1, que terminou com a vitória de Charles Leclerc, da Ferrari. Esta é a primeira vez na história, que um piloto monegasco conquistou a vitória em casa na F1.

Charles Leclerc permaneceu na primeira colocação durante todo o GP de Mônaco de 2024 e também quebrou o jejum de quase dois anos sem vencer. Oscar Piastri, da McLaren, e Carlos Sainz, parceiro de equipe do monegasco, fecharam o pódio deste domingo.

O atual campeão da F1, Max Verstappen, da Red Bull, terminou a corrida em sexto. Este foi um GP em que a bandeira vermelha marcou presença já na largada, após uma batida forte de Sergio Pérez, parceiro de equipe do holandês.

O mexicano foi tocado por Kevin Magnussen, da Haas, e teve o carro destruído na primeira volta. Além dos dois pilotos, Nico Hulkenberg, também da equipe americana, foi envolvido no acidente. Os três abandonaram a corrida.

Após isso, Esteban Ocon, da Alpine, tocou em seu parceiro, Pierre Gasly, e teve danos no assoalho. Ocon também abandonou a corrida.

Leclerc não foi o único que sorriu neste domingo. Alex Albon e Pierre Gasly também celebraram o resultado do GP de Mônaco. Nono e décimo, respectivamente, os pilotos da Williams e da Alpine pontuaram pela primeira vez em 2024.

Confira o resultado do GP:

Charles Leclerc (Ferrari) - 1m18s636

Oscar Piastri (McLaren) +7s152

Carlos Sainz (Ferrari) +7s585

Lando Norris (McLaren) +8s650

George Russell (Mercedes) +13s309

Max Verstappen (RBR) +13s853

Lewis Hamilton (Mercedes) +14s908

Yuki Tsunoda (RB) +1 volta

Alex Albon (Williams) +1 volta

Pierre Gasly (Alpine) +1 volta

Fernando Alonso (Aston Martin) +2 voltas

Daniel Ricciardo (RB) +2 voltas

Valtteri Bottas (Sauber) +2 voltas

Lance Stroll (Aston Martin) +2 voltas

Logan Sargeant (Williams) +2 voltas

Guanyu Zhou (Sauber) +2 voltas

Esteban Ocon (Alpine) - ABANDONOU

Nico Hulkenberg (Haas) - ABANDONOU

Sergio Pérez (RBR) - ABANDONOU

Kevin Magnussen (Haas) - ABANDONOU

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também