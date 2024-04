Flamengo tem receita de R$ 1 bilhão pelo terceiro ano consecutivo

O Flamengo não teve vergonha de divulgar o balanço financeiro de 2023. Isso porque, o clube carioca teve receita bruta de R$ 1.374 bilhão no ano passado. Número que é o novo recorde do cofre bilionário do Rubro-negro.

Com esses números, o Flamengo está a três anos consecutivos arrecadando mais de R$ 1 bilhão. Além disso, a entidade diminuiu 79% da dívida em relação ao ano de 2022. Fazendo com que o valor caísse de R$ 227 milhões para R$ 48 milhões.

Confira os números da receita do Flamengo:

Receita Bruta: R$ 1.374 bilhão

Receita Recorrente: R$ 1.071 bilhão

Ebitda: R$ 485 milhões

Superávit: R$ 320 milhões

Dívida Operacional Líquida: R$ 48 milhões

