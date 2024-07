Flamengo arremata terreno no Rio e terá seu próprio estádio

O Clube de Regatas do Flamengo arrematou, durante leilão nesta quarta-feira (31), o Terreno do Gasômetro, na Cidade Nova, região central do Rio, local onde será construído o primeiro estádio próprio para o time.

A participação do time na disputa pelo terreno foi aprovada ainda na segunda-feira (29) pelo conselho do Flamengo. O terreno foi arrematado pelo clube por R$ 138,2 milhões.

O leilão teve início às 14h30, e na hora do credenciamento, apenas o Flamengo apresentou documentos, representados pelo presidente Rodolfo Landim. Foi às 14h45 que o time apresentou a proposta de pagamento, que foi aprovada e homologada pelo prefeito Eduardo Paes.

O leilão chegou a ser suspenso na terça-feira (30), mas após pedido da Procuradoria Geral do Rio, a liminar foi derrubada. A previsão é que a construção do estádio seja concluída em cinco anos.

Veja o momento em que a proposta de compra foi aprovada e homologada:

