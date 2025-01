Flamengo consegue liberação para usar patrocínio máster na camisa

A patrocinadora máster do Flamengo, a PixBet, conseguiu a liberação para atuar em todo o território nacional, seis dias antes da estreia do time no Campeonato Carioca de 2025. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (7) e, segundo a portaria do Ministério da Fazenda, a liberação tem caráter provisório.

A autorização, que antes era restrita ao Estado do Rio de Janeiro, permite que a empresa atue no Norte e Nordeste do Brasil, regiões onde o Flamengo disputará seus primeiros jogos da temporada.

A companhia também poderá promover um amistoso contra o São Paulo durante a pré-temporada nos Estados Unidos, válido pelo torneio FC Series.

Embora a PixBet tenha cumprido com o pagamento da outorga de R$ 30 milhões, a empresa ainda precisa regularizar pendências burocráticas dentro de um prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, caso apresente justificativas adequadas.

Essa autorização provisória chega após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu o licenciamento das casas de apostas que operavam nacionalmente com base na regulamentação da Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro).

A Esportes da Sorte, patrocinadora de clubes como Corinthians, Grêmio, Ceará e Bahia, também foi afetada pela liminar, continuando impedida de operar no Brasil até regularizar sua situação.

