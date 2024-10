Flamengo e Corinthians começam a decidir vaga na final da Copa do Brasil

Flamengo e Corinthians iniciam o duelo dos dois clubes mais populares do país na semifinal da Copa do Brasil nesta quarta-feira (2), às 20h45 (de MS), no Maracanã. A TV Globo, o Sportv e o Premiere exibem a partida para todo o território nacional.

Este é o quinto confronto entre Flamengo e Corinthians na Copa do Brasil. Os rubro-negros levaram a melhor em 1989, 2019 e 2022, ano em que decidiram a competição. Os alvinegros eliminaram os cariocas na semifinal de 2018.

O Flamengo chega animado pela estreia do ídolo Filipe Luís, que substitui o demissionário Tite. Após pendurar as chuteiras em dezembro do ano passado, o catarinense de 39 anos teve ascensão meteórica na atual temporada. Começou como treinador do sub-17, categoria em que conquistou a Copa Rio, e na sequência assumiu o sub-20 após a ida de Mário Jorge para a Arábia Saudita. Em seu primeiro desafio internacional, sagrou-se campeão intercontinental com vitória sobre o Olympiacos.

Já o Corinthians tenta esquecer a situação ruim no Campeonato Brasileiro, competição na qual ocupa a zona de rebaixamento e, no último domingo, foi derrotado para o rival São Paulo. O Timão vem tendo melhor desempenho nas copas, estando também na semifinal da Copa Sul-Americana.

O duelo de volta entre as equipes está previsto para o dia 20, na Neo Química Arena. Quem passar pega o classificado do confronto entre Atlético-MG e Vasco.

A classificação para a final da Copa do Brasil rende uma premiação gorda: R$ 31,5 milhões para o vice e R$ 73,5 milhões para o campeão.

