Flamengo é o clube mais valioso do Brasil, aponta estudo

Um estudo feito pela Sportsvalue, empresa especializada em marketing esportivo, revelou que o Flamengo é o clube mais valioso do Brasil, com o valor de R$ 4,9 bilhões.

Em seguida, aparem no ranking o Palmeiras, com R$ 3,9 bilhões, e o Corinthians, com R$ 3,7 bilhões. Atlético-MG e São Paulo completam o Top 5.

No cálculo, foram considerados todos os ativos dos clubes, sendo circulantes como dinheiro no caixa e bancos, aplicações financeiras e valores a receber. Estádios, centros de treinamento e edificações em geral também entraram no cálculo.

Veja o Top 30:

Flamengo: R$ 4,879 bilhões

Palmeiras: R$ 3,956 bilhões

Corinthians: R$ 3,702 bilhões

Atlético-MG: 3,387 bilhões

São Paulo: R$ 2,869 bilhões

Internacional: R$ 2,524 bilhões

Athletico-PR: R$ 2,293 bilhões

Fluminense: R$ 2,162 bilhões

Botafogo: R$ 1,857 bilhões

Grêmio: R$ 1,839 bilhões

Cruzeiro: R$ 1,472 bilhões

Red Bull Bragantino: R$ 1,438 bilhões

Vasco da Gama: R$ 1,207 bilhões

Santos: R$ 925 milhões

Bahia: R$ 875 milhões

Fortaleza: R$ 754 milhões

América-MG: R$ 638 milhões

Sport: R$ 601 milhões

Goiás: R$ 464 milhões

Atlético-GO: R$ 449 milhões

Coritiba: R$ 416 milhões

Cuiabá: R$ 371 milhões

Ceará: R$ 341 milhões

Criciúma: R$ 334 milhões

Guarani: R$ 301 milhões

Avaí: R$ 265 milhões

Santa Cruz: R$ 255 milhões

Ponte Preta: R$ 251 milhões

Vitória: R$ 249 milhões

Juventude: R$ 221 milhões

