Flamengo e Vasco fazem 1º jogo da semifinal

No primeiro jogo da semi do Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco se enfrentam na noite desta segunda-feira (13), no Maracanã. Por encerrar a Taça Guanabara na vice-liderança, o Cruzmaltino tem a vantagem do empate nos dois confrontos (ida e volta) para avançar à final. Já o Flamengo precisa vencer no placar agregado para assegurar a classificação

O técnico Vitor Pereira deve efetuar cinco mudanças em relação à derrota contra o Fluminense na última quarta-feira (8), quando o Tricolor faturou o título da Taça Guanabara. Devem voltar ao time titular: Fabrício Bruno, Vidal, Thiago Maia, Ayrton Lucas e Pedro. Já Léo Pereira, Igor Jesus, Everton Cebolinha, Matheus França e Gerson, suspenso, ficam de fora.

Os rubro-negros devem começar o confronto com: Matheus Cunha; Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Pablo; Matheuzinho, Vidal, Thiago Maia e Ayrton Lucas; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

