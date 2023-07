Flamengo recebe América-MG pela 16ª rodada do Brasileirão

Tentando se aproximar do líder Botafogo, o Flamengo recebe o América-MG a partir das 16h (horário de Brasília) deste sábado (22) no estádio do Maracanã pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Rubro-Negro é o vice-líder da classificação com 27 pontos, enquanto o Botafogo tem 39 pontos.

Já para o Amércia, o confronto fora de casa será uma oportunidade para deixar a lanterna da competição. A equipe mineira tem apenas nove pontos em 14 partidas.

Sem poder contar ainda com o volante Erick Pulgar, que deve demorar a retornar, o técnico argentino Jorge Sampaoli deve optar pela entrada do recém-chegado Allan, pois Thiago Maia está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Fluminense do último final de semana.

Assim, o Flamengo deve entrar em campo com a seguinte formação titular: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Victor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel Barbosa.

Do outro lado do gramado do Maracanã estará um América-MG que vive um momento complicado no Brasileiro. E o Coelho tentará buscar forças para a reação justamente na sua participação na Copa Sul-Americana, competição na qual alcançou a classificação para as oitavas de final após golear o Colo-Colo (Chile) por 5 a 1 na última terça-feira (18).

A transmissão acontece pelo Premiere e também pela Rádio Nacional com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes.

