Flamengo vacila nos pÃªnaltis e perde Recopa para Del Valle no MaracanÃ£

O Flamengo mais uma vez acabou perdendo um título nesse início de temporada. Dessa vez, a derrota veio para o Independente Del Valle, no Maracanã, na noite desta terça-feira (28), pela decisão da Recopa Sul-Americana.

Após conseguir uma vitória no apagar das luzes do tempo normal com um gol de Arrascaeta, o próprio uruguaio foi quem perdeu o único pênalti na decisão.

O meia-campista é quem abriu a série, mas parou no goleiro equatoriano. Após todas as cobranças feitas, o placar terminou em 5 a 4 para o Del Valle.

Enquanto David Luiz, Everton Cebolinha, Gerson e Gabriel Barbosa não falharam, pela equipe equatoriana, Faravelli, Hoyos, Previtali, Schunke e Landázuri superaram o goleiro Santos para garantirem o título.

Com este revés, a equipe da Gávea perde a terceira oportunidade de conquistar um título em 2023, após as frustrantes campanhas na Supercopa do Brasil (na qual foi superado pelo Palmeiras) e no Mundial de Clubes (torneio que encerrou na terceira posição).

