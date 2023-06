Futebol: Celso Rodrigues deixa o Operário e presidente já anunciou novo técnico

A diretoria do Operário decidiu encerrar a parceria entre o time e Celso Rodrigues, que deixa o comando do clube nesta terça-feira (27). De acordo com o presidente do Galo, o desligamento do técnico foi definido em comum acordo.

"Em conversa sobre os últimos acontecimentos e resultados, a gente chegou à decisão. Foi uma conversa tranquila. Dsejamos boa sorte para ele daqui para frente", revelou Nelson Antônio da Silva.

Em nota publicada nas redes sociais, a diretoria do time reafirmou a saída e agradeceu Celso Rodrigues pelos feitos conquistados junto ao clube.

"A diretoria agradece pelos serviços prestados até o momento, as conquistas dos títulos de 2018 e 2022. O clube deseja o melhor na sequência da sua carreira".

Vale lembrar que em 2023, sob o comando de Celso, o time Sul-mato-grossense ficou com a vice-colocação no Campeonato Estadual, enquanto na Série D amarga a lanterna do Grupo A7, com cinco empates, quatro derrotas e apenas uma vitória em 10 jogos.

De acordo com o Globo Esporte, Nelson revelou quem assumirá a função de técnico do Operário. "Já temos um nome para assumir, é o Dall'Astra", contou.

Nos bastidores, o nome de Leocir Dall'astra, que estava a frente do Pelotas (RS) até o começo de maio deste ano, já era cotado. O novo comandante do time deve ser apresentado oficialmente nesta quarta-feira (28).

