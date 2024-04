Futsal Feminino: Supercopa começa nesta semana na Capital; entrada será gratuita

Começa nesta quarta-feira (3), em Campo Grande, a Supercopa Feminina de Futsal - competição que reúne os melhores times nacionais em busca de uma vaga na Libertadores 2024. Os jogos acontecerão no Ginásio Guanandizão, com entrada gratuita.

Mato Grosso do Sul será representado pela Ser/UCDB, que está no Grupo A e vai enfrentar Leoas da Serra (SC), na quinta-feira, às 18h (horário de MS). O grupo também conta com Stein Cascavel (PR), atual campeão da Libertadores. No Grupo B estão Female (SC), Londrina (PR) e Taboão (SP) fecham o Grupo B.

1ª Rodada (3/abril)

17h – Taboão (SP) x Londrina (PR);

18h – Stein (PR) x Leoas da Serra (SC).

2ª Rodada (4/abril)

16h – Londrina (PR) x Female (SC);

18h – Serc/UCDB (MS) x Leoas da Serra (SC).

3ª Rodada (5/abril)

16h – Female (SC) x Taboão (SP);

18h – Serc/UCDB (MS) x Stein (PR).

As semifinais serão disputadas a partir do dia 6 de abril, às 15h, começando pelo embate entre a 1ª equipe classificado no Grupo A contra a 2º colocada do Grupo B. Depois, às 17h, o time líder do Grupo B encara o 2º classificado do Grupo A.

A final será do domingo (7), às 9h30, entre os dois classificados nas semifinais, o campeão da Supercopa garante a vaga brasileira na Libertadores Feminina de Futsal. Todos os jogos serão transmitidos pelo canal da CBFS no Youtube.

