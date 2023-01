Gabigol se torna 11º maior artilheiro da história do Flamengo

Gabigol subiu mais uma posição na lista de artilheiros históricos do Flamengo. O camisa 10 chegou ao número de 136 gols marcados com a camisa rubro-negra neste sábado, contra o Nova Iguaçu, e tomou o 11º lugar, que pertencia a Tita.

O atacante está a oito gols de alcançar Índio e entrar no top 10 entre os goleadores do clube. O líder disparado é Zico, com mais de 500 gols marcados.

Aos 26 anos, Gabigol está no Flamengo desde 2019 e tem mais de 200 jogos com a camisa do clube. O jogador alcançou outras marcas individuais nesse período, como a artilharia de um brasileiro em Copas Libertadores, que pertencia a Luizão.

Confira os artilheiros históricos do Flamengo:

Zico: 507

Dida: 251

Henrique Frade: 213

Pirillo: 207

Romário: 204

Jarbas: 152

Bebeto: 149

Leônidas: 151

Zizinho: 146

Índio: 144

Gabigol: 136

Deixe seu Comentário

Leia Também