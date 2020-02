Galo busca resultado mas termina empatado com Aquidauanense

Jônathas Padilha, com informações do G1

O Operário enfrentou o Aquidauanense na tarde desse domingo (9) no estádio universitário Pedro Pedrossian, conhecido como Morenão. Apesar de receber o time de Aquidauana em casa, o time campo-grandense pelou para conseguir um mero empate.

A partida já começou alterada quando o Igor Vilela do Operário sentiu uma lesão no vestiário e não entrou em campo. Em seu lugar, Ávine, substituiu o atacante.

Nos primeiros minutos, Jonatas Obina quase fez um gol, mas chutou fora da área. Aos 38 minutos, o Operário quase fez outro gol, mas bem defendido pelo goleiro Diego.

Já no início da partida do segundo tempo, o Kerverson, do Aquidauanense, faz o primeiro gol, abrindo o placar do jogo. Com o primeiro, os times se reaquecem e o galo muda seu primeiro jogador, entra Rychely e sai Ávine.

Minutos depois, o azulão também altera e coloca Agnaldo para dentro de campo e tira Bruno Morais. Mais uma vez, o Operário faz mudanças na equipe, tira Maycon e coloca Vinícius.

A estratégia do Aquidauanense da certo e Agnaldo faz o segundo gol da partida. Após a disparada do azulão, Agnaldo dá um pontapé em Borges e é punido com um cartão amarelo.

Maurício, jogador do Operário, reclama com a arbitragem e leva um cartão amarelo também, os ânimos se afloram dentro de campo. O galo faz a última mudança e sai Patrick e entra Rhuan.

Já o Aquidauanense tira o Keverson e coloca Dieguinho. Na boca do gol, Borges cabeceia mal, mas a bola toca em Jo e entra na rede. O Operário se reanima e Rychelly faz o segundo gol pelo time.

Apesar do empate, nenhum dos dois times realmente se destacou, já que o azulão conseguiu uma vantagem, mas não soube manter. O galo estava jogando em casa e só reagiu bem quando estava perdendo de 2x0.

