Gian Rodrigues não é mais técnico do Costa Rica. A decisão foi confirmada pela Diretoria e divulgada pelo clube nesta terça-feira (11), pelas redes sociais do Crec, que também informou o pedido de demissão do preparador físico Leonardo Toledo.

De acordo com o Globo Esporte, foi o técnico quem pediu demissão, nessa segunda-feira (14), após a derrota contra o Maringá, no último domingo (12), por 2 a 0. Na Série D, a Cobra do Norte acumula um empate e duas derrotas, sem nenhum gol marcado.

O ex-técnico chegou ao Crec em primeiro de março, após sair do Democrata, time do Campeonato Mineiro. Foi a primeira passagem dele por Mato Grosso do Sul, após a saída de Rodrigo Cascca, em fevereiro.

Em conversa com a assessoria do time, foi informado que ainda não há um novo nome cogitado e que Marcos Tiquinho, auxiliar técnico, deve assumir o comando no próximo domingo (19), no jogo contra Pouso Alegre, no Laertão, às 16h.

Na manhã desta terça-feira a diretoria se reuniu para discutir os próximos passos do Clube, que é o único representante de MS na Série D deste ano, após conquistar o título de campeão estadual em 2023.

