Ginasta brasileira Rebeca Andrade vira boneca da Barbie: "nunca imaginei ser uma"

Com a aproximação dos Jogos Olímpicos, a Mattel lançou uma linha da Barbie apenas com atletas. Uma das escolhidas foi a ginasta brasileira Receba Andrade. Ela ganhou uma versão da boneca mais famosa do mundo.

“Eu nunca imaginei que um dia poderia ser Barbie! É uma honra ter sido escolhida ao lado de nomes tão grandes no esporte”, escreveu a atleta nas redes sociais.

A coleção escolheu oito atletas. Além da brasileira, a tenista Venus Williams (Estados Unidos), as futebolistas Christine Sinclair (Canadá) e Mary Fowler (Austrália), a ginasta Alexis Moreno (México), a atleta de paratriatlo Susan Rodriguez (Espanha), a nadadora Federica Pellegrini (Itália) e a velocista Ewa Swoboda (Polônia) também viraram boneca.

A ginasta celebrou a conquista e disse que a ação pode ajudar meninas em todo mundo. “O que isso representa para tantas meninas que podem um dia se inspirar na minha história e seguir em frente, sabendo que podem ser o que escolherem ser. Pra mim essa homenagem representa conquista, sonho, um salto de fé”, completou ela.

Diferente da boneca Barbie tradicional, a versão de Rebeca possui mais articulações. Então, é possível simular os mesmos movimentos da ginasta.

O brinquedo foi feito à sua semelhança e é "One of Kind”. Dessa maneira, não terá exemplares disponíveis para a venda.

