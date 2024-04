Glória de Dourados sediará Circuito Estadual de Vôlei de Praia neste fim de semana

A etapa de abertura do 13° Circuito Estadual de Vôlei de Praia sub-17, sub-19 e o 33° do Circuito Estadual Adulto acontecerá neste fim de semana no município de Glória de Dourados, a 282 quilômetros de Campo Grande. O circuito reunirá 83 duplas nas categorias feminino e masculino.

As equipes de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Rio Brilhante, Aral Moreira, Vicentina, Fátima do Sul, Coxim, Bela Vista, Glória de Dourados, Aparecida do Taboado participarão da competição, que se inicia já nesta quinta-feira (11), com a disputa do sub-17.

Na sexta-feira (12), 32 duplas do sub-19 competem durante o dia todo do evento. A categoria adulto participa do circuito no sábado (13) e domingo (14). O evento acontecerá no Centro Esportivo do Município, na Av. Antônio Borges de Carvalho.

Serviço

13° Circuito Estadual de Vôlei de Praia e 33° do Circuito Estadual Adulto;

11 a 14 de abril;

Centro Esportivo do Município - Av. Antônio Borges de Carvalho (Glória de Dourados);

