Grêmio disputa vaga na final da Libertadores diante do Flamengo

O Grêmio disputa na noite desta quarta-feira (23), a semifinal da Taça Libertadores da América contra o Flamengo no estádio do Maracanã. Jogo será transmitido as 20h 30 (horário do MS), e vencedor disputará a final com o River Plate.

O primeiro confronto entre as duas equipes, que aconteceu na Arena do Grêmio, ficou empatado em 1 a 1, em jogo marcado por dois gols anulados pelo VAR.

Em clima de decisão, o Grêmio finalizou sua preparação para o duelo de amanhã, no Maracanã. Já na saída para o treinamento no CT do Fluminense, às 14h30, dezenas de torcedores aguardavam a passagem dos jogadores em direção ao ônibus, ao lado do hotel Laghetto, onde o plantel está concentrado.

No CT, o técnico Renato Portaluppi comandou um trabalho com os portões fechados à imprensa, pelo menos na primeira parte. As ausências ficaram por conta de Maicon e Jean Pyerre, que apenas corriam em volta do gramado, e Luan, que está fora do jogo.

Histórico:

No histórico de confrontos entre as duas equipes em competições sul americanas, o Grêmio eliminou o Flamengo na Libertadores de 1992, com direito a uma das maiores goleadas da história (5 a 1). Em 2002, na Copa Mercosul, o Flamengo eliminou o Grêmio nos pênaltis.

O Tricolor Gaúcho já participou de dez semi finais de Libertadores, sendo três vezes campeão. Já o Flamengo conquistou a Libertadores apenas uma vez. Foi em 1981, com um time que tinha, dentre outros, grandes nomes como Zico, Mozer, Andrade e Nunes.

