Guanandizão terá jogos internacionais de vôlei após pandemia, diz Governo

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) confirmou ao Goveno de Mato Grosso do Sul Ginásio Avelino dos Reis, o Guanandizão, vai receber jogos internacionais de vôlei quando passar a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Porém, as datas para as partidas serem disputadas em Campo Grande ainda não foram definidas Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

Antes da crise mundial de saúde, o Guanandizão seria inaugurado em julho deste ano com disputas de vôlei entre as seleções de Brasil, Alemanha, Itália e Rússia.

Segundo o Governo do Estado, agora ele estuda junto a Prefeitura da capital a melhor data de entrega da reforma do ginásio. A expectativa é de que a obra seja finalizada em junho e inaugurada em 26 de agosto, no aniversário do município.

“Foram investidos aproximadamente R$ 2 milhões. Se não fosse essa pandemia, no próximo dia 20 de junho estaríamos inaugurando com jogos da Liga das Nações de Voleibol. Agora vamos aguardar a reabertura dos campeonatos para fazer essa grande entrega”, explicou o secretário especial de Gestão Política do Governo do Estado em Campo Grande, Carlos Alberto de Assis.

Os jogos de vôlei não serão as únicas atividades realizadas no Guanandizão, conforme explicou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes de Campo Grande (Funesp), Rodrigo Terra. “É um ginásio poliesportivo. A gente pode realizar qualquer tipo de modalidade, em especial as coletivas, com a quadra oficial, como voleibol, futsal, basquete e handebol, mas também podemos ter esportes individuais, como judô e ginástica. Isso tudo além dos eventos culturais”, destacou.

Obras de adequação

Com quadra, arquibancada, sistema elétrico e teto prontos, o Guanandizão passa por ajustes finais para ser entregue. Também já foram recuperados a parte hidráulica, vestiários, alojamentos, banheiros e pintura, além de terem sido concluídas melhorias para garantir acessibilidade e segurança. Agora, está em andamento a reurbanização externa da praça esportiva: alambrado, calçada, pista de caminha e paisagismo.

