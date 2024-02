Gusttavo Lima é o novo sócio majoritário de time paranaense

O cantor Gusttavo Lima decidiu adentrar ao mundo dos negócios futebolísticos. O músico se tornou o sócio majoritário da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Paranavaí, clube de futebol do interior do Paraná. Atualmente, o time disputa a Segunda Divisão Estadual.

Gusttavo Lima agora é dono de 60% do clube, no qual pagou cerca de R$ 3 milhões. O percentual restante será da Full Sports (loja de produtos esportivos) e outros investidores. O Paranavaí manteve 1% das ações.

Para o futuro, os novos donos do Paranavaí se comprometeram a investir nas categorias de base do clube, em montar um elenco forte para buscar acesso à Primeira Divisão Estadual, e construir um centro de treinamento para os jovens do clube.

Outra novidade é que a casa de apostas VaideBet, na qual o cantor é o embaixador, e que recentemente fechou contrato com Corinthians no valor de R$ 370 milhões, será uma das patrocinadoras do Paranavaí, junto com a BP Seguradora.

